Clinton perto de reforçar V. Guimarães

O V. Guimarães está prestes a assegurar mais um reforço para aumentar as opções de ataque à disposição de Paulo Turra. Ao que tudo indica, os minhotos asseguraram a contratação do extremo Clinton, de 20 anos, que jogava nos brasileiros da Londrina.Segundo foi possível apurar, o jogador já se encontrava a ser negociado pelos conquistadores desde o passado mês de agosto, embora o negócio não tenha ficado fechado antes do encerramento do mercado de transferências devido a questões burocráticas. Essa situação terá entretanto sido ultrapasada, podendo o atacante integrar o plantel do Vitória.Natural da Nigéria, Udeh Clinton chegou ao futebol brasileiro em 2021, na altura para reforçar a formação sub-20 do Londrina. Esta temporada, foi utilizado em 29 partidas já ao serviço da equipa principal do clube brasileiro.O extremo é um jogador livre depois de ter rescindido o contrato que o ligava ao Londrina, em agosto desde ano, alegando salários em atraso. Apesar disso, o clube brasileiro garantiu que iria recorrer da decisão judicial, assegurando ter pago os vencimentos em atraso.