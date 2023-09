Confusão no túnel após o V. Guimarães-Portimonense

O final do encontro entre o V. Guimarães e o Portimonense ficou marcado por um incidente protagonizado por elementos do staff dos dois clubes.

Depois de acalorada troca de palavras no túnel de acesso aos balneários, o confronto escalou e motivou a intervenção dos stewards, mas também da PSP. Uma hora depois do final do jogo, a PSP ainda estava no local para registar a ocorrência que terá sido testemunhada pelos delegados da Liga e mesmo pela equipa de arbitragem.

Na ressaca da derrota com os algarvios, dezenas de adeptos aguardaram a saída dos jogadores junto à entrada principal do Estádio D. Afonso Henriques. Presença vigiada pelo contingente da PSP.