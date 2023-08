Conhecido o possível adversário do V. Guimarães na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória de Guimarães ficou a saber esta terça-feira qual será o seu adversário na 3.ª pré-eliminatória na Liga Conferência, isto caso ultrapasse o Celje na 2.ª pré-eliminatória da prova europeia de clubes.





O possível adversário dos vimaranenses serás o Neman, da Bielorrússia, depois de hoje ter eliminado os malteses do Balzan ao empatar, sem golos, no duelo da segunda mão, prevalecendo assim o triunfo (2-0) conseguido no primeiro jogo.

Recorde-se que o V. Guimarães está em vantagem na eliminatória com o Celje, depois de a turma liderada por Moreno ter vencido a primeira mão por 4-3. O segundo confronto será disputado esta quinta-feira, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques.