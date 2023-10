Contas da SAD do V. Guimarães aprovadas com quase 2 M€ de lucro

Os acionistas da SAD do Vitória aprovaram, esta terça-feira, as contas da sociedade, numa assembleia geral que decorreu no auditório do Estádio D. Afonso Henriques. De acordo com a nota publicada pelos minhotos, o exercício referente a 2022/23 fechou com um resultado positivo de 1,7 M€, o que simboliza um regresso ao verde, depois de um prejuízo de 13,7 M€ na temporada anterior a essa.O crescimento deveu-se essencialmente "ao aumento das vendas e serviços prestados, de 11,2 milhões de euros para 13,2 milhões, e à rubrica "outros rendimentos e ganhos", que passou de 12,1 milhões de euros para 23,8 milhões, muito à custa de vendas de passes de atletas".Por outro lado, a assembleia geral serviu também para validar as entradas de Rui Rodrigues e Silvério Alves para o Conselho de Administração. Assim, este órgão passa agora a ser composto por António Miguel Cardoso, Nuno Leite, José Eduardo Viamonte, Rui Rodrigues e Silvério Alves.