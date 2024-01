Coritiba empresta Kaio César ao V. Guimarães

Kaio César vai ser reforço do Vitória no último dia de mercado. Segundo avança a imprensa brasileira, os minhotos chegaram a acordo com o Coritiba para o empréstimo do extremo de 19 anos, num acordo que contempla uma opção de compra.Ainda de acordo com as informações veiculadas, o jovem jogador já se encontra a viajar para Portugal e será apresentado esta quarta-feira.