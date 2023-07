Corrida aos bilhetes bastante intensa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A corrida aos bilhetes para o primeiro jogo oficial da temporada em Guimarães foi bastante intensa logo no primeiro dia de venda, pelo que é esperada uma excelente casa no apoio à equipa de Moreno para o jogo de 5ª feira, confirmando o que é apanágio no D. Afonso Henriques. Nos próximos dias, de resto, a procura vai intensificar-se ainda mais.

Recorde-se que os sócios com lugar anual para a temporada 2023/24 têm entrada gratuita, enquanto o bilhete de sócio tem o custo unitário de 10 euros e dá acesso às bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Neno e Superior Sul, sendo que os ingressos para os acompanhantes de sócio custam 15 euros.