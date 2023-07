Dani Silva: «Equipa muito competente para atacar em várias frentes»

Dani Silva foi o porta-voz do plantel do Vitória que neste momento estagia no Algarve. O médio aposta numa época em grande, depois de um ano "de superação em termos individuais e também muito boa para a equipa"."Há um ano, por esta altura, não imaginava que a época fosse correr tão bem. Foi de superação em termos individuais e também muito boa para a equipa. Mas há sempre margem para melhorar. É isso que tento fazer todos os dias. Estamos em fase de preparação da nova época e espero que seja igualmente muito positiva, em todos os aspetos"."Há muita qualidade e quantidade de jogadores para o meio-campo. Se antes alguns eram promessas agora são certezas. Isso só joga a favor do setor. Temos uma equipa globalmente muito competente para atacar em várias frentes"."Não se verificaram muitas mudanças no plantel, ao invés do que se verificou há dois anos. A maior parte do grupo já se conhece. Os miúdos ganharam muita experiência, tenho essa clara noção"."Faço um balanço muito positivo desta segunda semana de trabalho. Os jogadores, especialmente os que acabaram de chegar ao clube, estão cada vez mais entrosados e a criar laços. Tudo isso vai ser muito importante ao longo da época. Todos terão oportunidades, pelo que só nos resta fazer o melhor possível em prol do clube, seja qual for a competição"."Quem veste esta camisola deve pensar sempre em ir mais além. Queremos mais e, por isso, contamos fazer melhor do que na época anterior"."Acreditamos muito que poderemos lá chegar. Já tínhamos esse objetivo em 2022/23, mas não foi possível. Esta época vamos com tudo, com todas as nossas forças para darmos essa e outras alegrias aos adeptos"."Tivemos séries muito boas e outras não tão boas. A equipa tinha muitos miúdos, tal como eu, e deparámo-nos com vários adversários de grande qualidade. Aprendemos muito graças à nossa equipa técnica e aos nossos colegas mais experientes. Não jogamos sozinhos, mas tentamos sempre impor o nosso futebol. É isso que podemos prometer"."São especiais. Em ano de centenário, estiverem sempre lá, a apoiar e a puxar por nós. Conquistámos muitos pontos graças a eles. Vamos reencontrá-los em Fafe. Já foi muito bom reencontrá-los naquele treino à porta aberta, do passado sábado, porque já tínhamos muitas saudades deles. Foi apenas um mês e pouco sem nos vermos e pareceu ser muito tempo. Quarta-feira, em Fafe, iremos revê-los e contamos dar-lhes muitas alegrias".