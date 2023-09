Dani Silva lamenta vermelho a João Mendes: «Momento-chave foi a expulsão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dani Silva lamentou a derrota e não hesitou em apontarcomo o momento jogo. "Começámos bem, jogámos olhos nos olhos e fomos surpreendidos num lançamento. Ainda assim continuámos a jogar da mesma maneira criando situações para marcar, mas depois houve o momento chave que foi a expulsão - não estou aqui para dizer se é ou não -, mas mesmo assim não baixámos a guarda e lutámos até ao último minuto. Queríamos dar mais aos nossos adeptos que dão sempre tudo por nós e saímos daqui muito tristes com este resultado", afirmou o médio, à BTV, onde ainda revelou as alterações feitas após esse momento: "Depois da expulsão tentámos agrupar com uma linha de 5 e outra de 4 à frente e ainda marcámos um golo que foi anulado - ainda não vi se bem ou não -...como disse nunca baixámos a guarda. Nós damos sempre tudo, mas há situações como expulsões. Nós damos sempre tudo em campo e ninguém nos pode apontar nada".