Dani Silva: «V. Guimarães forjou-me no caráter e no profissionalismo»

Já oficializado como reforço dos italianos Hellas Verona , com quem assinou um contrato até 2028, Dani Silva deixou uma mensagem de despedida do V. Guimarães."Não nasci vitoriano mas, com o passar do tempo, passei a fazer desta a minha casa. Saio do Vitória mas o ADN deste clube fará, para sempre, parte de mim. O Vitória abriu-me portas a muitos sonhos. Mas mais do que isso, forjou-me no caráter e no profissionalismo. E, por isso, e a todos aqueles que se cruzaram no meu caminho, só terei de estar para sempre grato. Obrigado por tudo, Vitória. Para sempre um de vós!", registou o médio de 23 anos.Dani Silva estava no Vitória desde 2018, quando chegou oriundo V. Setúbal para os sub-19. Na época passada, o médio fixou-se na equipa principal, cumprindo 39 jogos e um golo e, esta época, levava 22 jogos, além de três assistências e também um golo, o do triunfo sobre o Sporting, por 3-2, na jornada 13 da Liga.