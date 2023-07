Diogo Sousa já pensa na estreia pelo V. Guimarães

Ainda há pouco foi incluído nos trabalhos de pré-temporada, mas já está a pensar na estreia pelo Vitória. Diogo Sousa, médio de 17 anos, sonha com o dia em que vai entrar em campo com a camisola dos minhotos, tal como deu conta aos meios do clube.

“A minha prioridade é estrear-me pela equipa principal do Vitória, sem dúvida alguma. A carta de condução será depois, quando fizer 18 anos. Gostaria que acontecesse no Estádio D. Afonso Henriques. Seria um momento marcante e inesquecível. Sinto que estarei mais próximo de alcançar esse objetivo”, disse o jovem da formação do Vitória.

As últimas semanas têm sido profícuas para Diogo Sousa, que tem aproveitado para trabalhar de perto com referência, como André André ou Tiago Silva. “Estou sempre a observá-los para aprender um pouco mais. De início, no primeiro treino, foi um pouco estranho trabalhar com eles. Estava habituado a vê-los, a partir de fora, e agora tenho a oportunidade de treinar juntamente com ambos. É muito bom”, referiu.

Por fim, o médio disse também estar satisfeito por trabalhar com Moreno, um técnico que olha para a formação, e lembrou o dia em que foi convocado para a pré-época.