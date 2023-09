Direção do V. Guimarães promete explicar "os reais motivos" da demissão do Conselho Vitoriano

A direção do V. Guimarães emitiu uma nota oficial no seu site lamentando o timing escolhido pelo Conselho Vitoriano para comunicar a sua demissão em bloco , anunciando que solicitou um adiamento do mesmo por 48 horas, o que não foi aceite.Além disso, a equipa de António Miguel Cardoso afirmou ainda que irá, mais adiante, explicar "os reais motivos que levaram a esta tomada de posição e ao progressivo afastamento de todos os outros órgãos sociais deste Conselho Vitoriano".Leia a nota oficial na íntegra:"Os membros do Conselho Vitoriano do Vitória Sport Clube apresentaram a demissão neste sábado, exigindo que essa mesma decisão fosse tornada pública no prazo de uma hora após a respetiva comunicação. Atendendo a que estamos na véspera de um jogo importante para a equipa principal de futebol, a Direção do clube solicitou uma tolerância de 48 horas, mas o pedido não foi aceite.Sendo o Vitória SC um clube democrático, a Direção publica em anexo o teor do comunicado do Conselho Vitoriano cessante, mas não deixa de lamentar o "timing" escolhido. Em momento oportuno, serão explicados os reais motivos que levaram a esta tomada de posição e ao progressivo afastamento de todos os outros órgãos sociais deste Conselho Vitoriano."