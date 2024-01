Dois jovens em estreia no treino do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treino desta quinta-feira do V. Guimarães contou com duas caras novas, chamadas pela primeira vez pelo técnico Álvaro Pacheco aos trabalhos da equipa principal. Falamos de Hugo Nunes e Ronaldo Lumungo.O primeiro é médio e tem 21 anos, enquanto o segundo é avançado, de 22, e ambos têm sido utilizados na equipa B vitoriana. O extremo Rodrigo Duarte, de 17 anos, também foi chamado ao apronto matinal, mas não se trata de uma estreia, tendo em conta que integrou a pré-época da equipa principal e até esteve no estágio de verão.