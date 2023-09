Douglas: «Ficámos muito condicionados com a expulsão»

Douglas, treinador de guarda-redes do V. Guimarães, lamentou a expulsão de João Mendes aos 18 minutos, após a goleada (4-0) sofrida diante do Benfica no Estádio da Luz."Tentámos iniciar o jogo fortes e conseguimos. Depois sabemos que é difícil jogar com um a menos e com uma equipa com potencial que tem. Ficámos muito condicionados. Sofremos o primeiro golo por um azar que acontece, mas não é comum e isso foi complicado. Se tivesse ficado onze contra onze tínhamos dado outra reposta. Infelizmente aconteceu isto. Há que corrigir os erros, pensar no próximo jogo e seguir o nosso caminho", começou por referir o antigo guarda-redes à BTV."Os nossos adeptso são sempre assim a puxar por nós. É um orgulho tê-los na bancada. Tentámos contrariar o Benfica. O mister tem essas ideas e os jogadores tentam cumpir ao máximo. Este é um período de adaptação, com o tempo as coisas vão encaixar e vamos seguir o nosso caminho com muitas vitórias", acrescentou, olhando já ao próximo jogo dos vimaranenses."Temos jogo com o Tondela no sábado, na Taça da Liga. Vai ser uma semana normal, sem paragem. Vamos preparar o jogo em casa e fazer tudo para ganhar. Temos tudo para o conseguir", finalizou.