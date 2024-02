Dupla dos sub-17 assina contrato profissional com o V. Guimarães

Dando continuidade ao projeto de aposta nos valores da sua formação, o V. Guimarães anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Costinha e Rodrigo Cunha, dupla que tem atuado ao serviço dos sub-17 do emblema minhoto, para a assinatura dos respetivos contratos profissionais.Pela equipa às ordens de Gil Lameiras, que vai disputar a Fase de Apuramento de Campeão, o avançado Costinha, de 17 anos, foi o melhor marcador da 1.ª fase das duas séries (Norte e Sul), apontando 24 golos em 22 jogos, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.Por sua vez, Rodrigo Cunha, de 16 anos, é um médio que leva três golos em 16 jogos, tendo em janeiro passado somado as primeiras internacionalizações pela Seleção Nacional de sub-17.