Expulsão na Taça de Portugal e empurrão a árbitro valem três jogos de castigo a Tiago Silva

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou Tiago Silva, médio do V. Guimarães, com três jogos de suspensão, além de 1.296 euros de multa, na sequência da expulsão do jogador no jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Moncarapachense, que os conquistadores venceram por 3-1.Além do jogo de castigo inerente à expulsão, o médio português foi castigado com dois jogos de suspensão adicionais pela reação ao cartão vermelho direto exibido pelo juiz da partida. Segundo o relatório do árbitro, "após a exibição do cartão vermelho, o jogador confrontou o arbitro, empurrando com uma mão na zona do peito e dizendo: 'já conseguiste o que querias, és muito fraco'."Assim sendo, Tiago Silva vai falhar a receção ao Chaves, deste fim de semana, bem como a visita ao Moreirense e a receção ao FC Porto, das 10.ª e 11.ª jornadas da Liga Betclic, respetivamente.