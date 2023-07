O extremo angolano Bito está a ser apontado, pela imprensa desse país, como potencial reforço do V. Guimarães para a temporada 2023/2024.De acordo com o site 'Bola em Campo', o avançado do 1º de Agosto já tem um pré-acordo estabelecido para se mudar para Guimarães.Camilo Mbule Ngongue, mais conhecido por Bito, tem 21 anos é internacional A por Angola. Aliás, atualmente encontra-se no estágio de preparação para o jogo com a República Centro Africana, a contar para a qualificação para a Taça Africana das Nações.Formado nas camadas jovens da Académica do Lobito, Bito chegou ao 1º de Agosto em 2018 para jogar na equipa sub-20. O extremo ganhou um lugar na equipa principal do clube de Luanda em 2020 e desde então tem sido um dos jogadores mais utilizados.Internacional A por Angola, depois de inicialmente ter actuado pela sub-23, Bito está a ser apontado ao V. Guimarães, mas também ao Belenenses, que vai disputar a Liga 2.