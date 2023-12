FIFA dá o OK: Bruno Varela já pode representar Cabo Verde em jogos oficiais

A Federação Cabo-verdiana de Futebol recebeu o aval da FIFA para utilizar Bruno Varela em jogos oficiais. O titular da baliza do V. Guimarães está em condições de ser convocado para a fase final da CAN, que terá lugar em janeiro.Bruno Varela foi chamado a dois estágios da seleção de Cabo Verde. O guarda-redes cumpriu a primeira internacionalização no particular frente à Argélia, a 12 de outubro, na preparação para a fase final da Taça Africana das Nações, contudo não estava em condições de alinhar nos jogos da fase de qualificação para o Mundial'2026, que se realizaram em novembro.Concluído o processo burocrático, já no decorrer do mês de dezembro, o guarda-redes pode desfalcar os vimaranenses no início de 2024, se entrar nos planos do selecionador Pedro Brito ‘Bubista’ para a fase final da Taça das Nações Africanas, que irá decorrer na Costa do Marfim entre 13 de janeiro e 21 de fevereiro.Bruno Varela foi internacional por Portugal nas seleções sub-19, sub-20 e sub-21, mas não se estreou pela Seleção A.