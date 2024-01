Guarda-redes Rafa renova contrato até 2026

O V. Guimarães anunciou esta tarde a renovação de contrato com o guarda-redes Rafa Oliveira. Aos 20 anos, o jovem guardião formado no clube ampliou a sua ligação por mais dois anos num vínculo que terminava no final desta temporada.Assim, Rafa Oliveira fica agora seguro até 2026, ele que esta época não tem qualquer jogo na equipa principal, mas na temporada transata chegou a fazer dois jogos e até teve uma assistência para um golo de André Silva, na vitória por 3-1, nos Açores, frente ao Santa Clara na jornada 23 do campeonato.Eis as declarações de Rafa aos meios do clube depois de consumada a renovação:"Jogar no Vitória é um orgulho muito grande. Cresci aqui, estou aqui há muitos anos. Jogar no Estádio D. Afonso Henriques era um objetivo que eu tinha desde criança e desde a primeira vez em que vesti a camisola do clube. Já consegui cumprir esse sonho de criança. Agora quero continuar a trabalhar para conseguir cumprir mais objetivos, para voltar a jogar aqui [no estádio] e dar mais alegrias aos meus pais. A minha família é vitoriana e, por isso, ficam felizes quando me veem com a camisola do Vitória vestida. É muito satisfatório estar e jogar aqui"."É sempre bom aprender com os melhores e eu sou um privilegiado por trabalhar diariamente com o Bruno Varela, o Charles e o Gui. E isto aplica-se também ao Douglas e ao Nuno Madureira, os nossos treinadores. É um grupo muito bom, com muita qualidade. Ensinam-me muitas coisas. Acima de tudo aprendi a ver o jogo de outra maneira, de forma mais tranquila. Com eles, percebi que um jogo é apenas um jogo, independentemente das circunstâncias, e isso permite-me estar mais tranquilo na baliza. Sei que os treinos são muito importantes e que é fundamental treinar bem. Ensinam-me sobretudo a ser humilde. Eles são muito humildes. Já conquistaram muitas coisas e têm carreiras relevantes e longas e ainda assim continuam a ser profissionais e pessoas humildes"."Quando comecei a jogar futebol, era central. Depois houve uma altura em que o guarda-redes da minha equipa não conseguiu comparecer a um jogo. Na altura, eu já era alto, já era grande e, portanto, assumi o papel de guarda-redes e a partir daí não mudei mais"."O que mais gosto, quando estou na baliza, é da sensação de defender um penálti. Para mim é das melhores sensações de todas. É uma injeção de adrenalina e eu gosto muito disso. É um momento de um para um, é como se fosse um duelo. A sensação é muito boa, é ótima. Assim como também é incrível sair para defender um cruzamento aos 90 minutos de um jogo. É para estar à altura desses momentos que nós treinamos todos os dias"."Primeiramente gostava de me assumir como guarda-redes do Vitória. É um sonho de criança e sempre ambicionei conseguir fazê-lo. Gostava de, um dia, disputar a Champions League e quem sabe ser chamado à seleção nacional. É um sonho meu também"."Tem sido uma época de aprendizagem junto da equipa principal. Não tenho somado muitos minutos de jogo ultimamente, mas aprendo todos os dias nos treinos. É um período que tem servido para aprender e para melhorar as minhas competências. Treinar com os melhores é sempre bom e estou a tentar aproveitar ao máximo esta fase"."A renovação do contrato foi uma boa notícia. Crescer aqui, iniciar o meu percurso aqui e sentir que as pessoas acreditam em mim e têm confiança no meu trabalho e no meu futuro faz-me querer trabalhar para ser ainda melhor"."Comecei a jogar no Brito quando era criança e estive lá durante um ano e meio. Depois vim para aqui e o Vitória foi o clube que me viu crescer e que me ajudou a crescer enquanto jogador e enquanto homem. Sou muito grato por tudo isso e quero continuar de Rei ao peito".