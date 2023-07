Jesús Castillo apontado ao V. Guimarães

Ontem à noite, a imprensa peruana noticiou a possível transferência do médio Jesús Castillo do Sporting Cristal para o Vitória. Segundo o jornal desportivo ‘Líbero’, estiveram representantes do Vitória em Lima a assistir ao jogo com o Emelec, esta madrugada, e o negócio poderá avançar. O jogador tem 22 anos.

Entretanto, o Vitória contratou o central Tiago Silva, de 19 anos, para a equipa B.