João Aroso despede-se do V. Guimarães: «Dei o melhor de mim e cresci bastante como treinador»

Alguns dias após ter confirmado a sua saída do V. Guimarães, no final do triunfo frente ao Gil Vicente, João Aroso recorreu às redes sociais para deixar uma última mensagem de despedida à formação minhota. O técnico, que chegou ao Vitória para assumir o cargo de adjunto de Moreno, liderou a equipa durante o período de transição entre a saída do antigo técnico e a chegada de Paulo Turra.Na mensagem de despedida, João Aroso refere ter tido a "oportunidade de perceber o porquê deste clube ser tão especial" e garantiu ter dado o melhor de si, num contexto de exigência que o fez "crescer bastante como treinador". Além disso, o técnico voltou a mostrar-se grato pelo pedido da SAD do V. Guimarães para continuar na equipa técnica, assim como pelo convite de Moreno que o trouxe ao clube."Foi um gosto enorme ter trabalhado no Vitória! Tive oportunidade de perceber o porquê deste clube ser tão especial! Porque só estando dentro se consegue perceber isso…Dentro do que me era possível dei o melhor de mim. O contexto do meu trabalho aliado à exigência do clube (e dos seus fervorosos adeptos) fizeram-me crescer bastante como treinador.Senti-me honrado com o convite da Administração para continuar e renovar por alguns anos. Foram-me apresentados argumentos que me sensibilizaram. Mas entendi que não deveria aceitar, tomando uma decisão baseada em questões de princípio e de ordem profissional, mas muito difícil no plano emocional…Agradeço ao Moreno o convite insistente que me fez há um ano e tal atrás. Foi difícil ter aceitado, mas ainda bem que aceitei!Por fim, agradeço muito as manifestações de reconhecimento e carinho que recebi desde o apito final do jogo com o Gil Vicente - de dirigentes, colegas da equipa técnica, staff de apoio, jogadores, adeptos.Abraço a todos!"