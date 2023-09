João Costeado junta-se na equipa técnica do V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou, esta manhã, o regresso de João Costeado à equipa técnica. O antigo jogador do clube passa a integrar a equipa técnica de Paulo Turra. Já esteve no treino desta manhã, que teve lugar nos relvados da Academia.João Costeado tem o curso UEFA Pro (Nível IV), pelo que assumirá o papel de treinador principal no embate com o Tondela, da segunda eliminatória da Allianz Cup, no sábado.De acordo com o Vitória, a contratação de João Costeado "compensa a situação provisória de Paulo Turra, a aguardar que UEFA e FPF reconheçam as habilitações máximas como treinador certificadas pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol).Para o vimaranense "é uma honra e um privilégio voltar a trabalhar no Vitória. Vou com todas as minhas forças e empenho para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. É uma felicidade enorme trabalhar no Vitória. Neste regresso ao clube, estou aqui para ajudar o Paulo Turra e o Vitória. Só penso em ajudar o melhor possível o clube que sempre amei", afirmou, citado pelos meios do Vitória.