João Mendes e o 1.º lugar do V. Guimarães na Liga: «Neste momento não olhamos a isso»

João Mendes esteve nos dois golos do V. Guimarães diante do Vizela, tendo assistido para o primeiro e marcado o segundo na vitória (2-0) da equipa de Paulo Turra. No final do encontro, o médio destacou o trabalho da equipa."Antes de mais, louvar o trabalho da equipa. Estou feliz por ter ajudado na vitória. A equipa, depois de uma primeira parte com equipas juntas e parecidas, foi melhor na segunda parte. Foi uma vitória justíssima", começou por referir à Sport TV."No intervalo corrigimos algumas coisas, tive alguma sorte no ressalto, mas depois é fruto do que trabalhamos. Fomos para cima e as coisas aconteceram naturalmente", acrescentou."Neste momento, não olhamos a isso. É difícil três vitórias seguidas, estamos contentes por isso. O pensamento é ótimo, o ambiente é diferente quando se ganha, mas queremos ir jogo a jogo.""Segredo está no espírito de grupo. O grupo é fantástico, a malta junta-se quando é preciso. Novas ideias a cada semana nova, mas o futebol é assim e temos de estar preparados para isso."