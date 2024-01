João Mendes espreita onze em Barcelos

Apesar do grande golo que marcou no empate no dérbi com o Sp. Braga, João Mendes tem sentido dificuldades em impor-se no onze do Vitória, mas o jogo em Barcelos pode representar o regresso do avançado ao onze, aproveitando o castigo de Tiago Silva.

Perante a saída de Dani Silva, que seria o substituto natural do médio, Álvaro Pacheco pode aproveitar para conceder novamente a titularidade a João Mendes o que, a confirmar-se, determinaria o recuo de Nuno Santos no terreno. Eis um bom jogo para o treinador testar a compatibilidade de ambos, sendo que a aposta em Zé Carlos para resolver este problema também é uma hipótese.

Entretanto, Charles falou sobre a relação com o colega de posição Varela. "Já o conhecia antes de chegar ao Vitória e sempre admirei o trabalho dele. Respeito-o a cem por cento, é um ser humano incrível", disse o brasileiro.