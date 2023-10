Jorge Fernandes deixa aviso para a estreia na Taça: «Queremos evitar qualquer surpresa»

Jorge Fernandes, central do V. Guimarães falou sobre a Taça de Portugal e a importância que a competição tem para os adeptos vitorianos, bem como a diferença entre o nível das equipas e como isso pode equilibrar a eliminatória diante do Moncarapachense, este domingo à tarde, no Estádio do Algarve."Claramente, queremos evitar qualquer surpresa. Conhecemos o adversário que vamos ter pela frente, estamos confiantes e vamos encarar o jogo como se fosse do campeonato, igual aos outros", contou o central, que tem somado todos os minutos na Liga Betclic."É sempre complicado quando defrontamos uma equipa de um nível diferente, a motivação que o adversário tem pode ser um extra para eles. Temos de igualar essa motivação, a vontade que vão ter em ganhar o jogo", continuou.Sobre a importância da Taça de Portugal, Jorge Fernandes está ciente dos objetivos e afirma: "Jogo a jogo, queremos ir o mais longe possível na prova". O jogador vitoriano quer ainda agradar aos adeptos, dada a ligação do clube com a prova rainha do futebol português: "Sabemos o carinho que a nossa massa associativa tem pela Taça de Portugal e queremos dar o nosso melhor".Acima de tudo, Jorge Fernandes acredita que o principal objetivo por agora é manter a série de vitórias que começou no dia 1 de outubro frente ao Estoril: "Foi bom termos esta pausa para podermos assimilar melhor as ideias. O mais importante é manter a senda das vitórias."