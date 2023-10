Jorge Fernandes e a chegada de Álvaro Pacheco: «Estamos comprometidos e no bom caminho»

Álvaro Pacheco chegou a Guimarães quatro dias antes da sua estreia no banco do Vitória, mas ainda assim conseguiu uma vitória convincente por 3-1 frente ao Famalicão. Para Jorge Fernandes, que jogou todos os minutos possíveis no campeonato, não interessa o tempo de jogo para evoluir como jogador: "Enquanto jogadores, se formos recetivos a todos os treinadores tiramos sempre coisas boas, jogando muito ou menos. Aprendi com todos os treinadores".Sobre Álvaro Pacheco, em específico, o central do V. Guimarães só tem coisas boas a dizer: "Gostamos do trabalho do mister, estamos a tentar absorver as ideias dele, o que procura para a nossa equipa, a ideia do jogo que procura transmitir. O grupo está comprometido com isso. Temos de demonstrar isso dentro do campo. Estamos no bom caminho, toda a gente junta no processo."Relativamente ao sucesso desta época e o que isso implica, Jorge Fernandes coloca a Taça de Portugal acima de tudo: "Uma boa época para nós passa por chegar o mais longe possível na Taça de Portugal, e, quiçá, poder almejar algo maior. Também queremos fazer uma boa época, dar continuidade ao que temos feito nos últimos anos, com as idas à Europa, que depois não têm corrido bem nas eliminatórias".A nível pessoal, o defesa de 26 anos tem em mente o que precisa de trabalhar mais: "Tenho consciência do que tenho feito, do que posso melhorar e é nisso que me foco todos os dias".