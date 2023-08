Jota deixa garantia para receção ao NK Celje: «Vamos apresentar-nos muito melhor do que na 1.ª mão»

Jota perspetivou esta quarta-feira o duelo com o NK Celje, da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. O extremo do V. Guimarães deixou a garantia de que os vimaranenses se vão apresentar melhor do que na 1.ª mão, na qual os minhotos estiveram a vencer por 4-2 mas sofrerem o terceiro golo já perto do fim."Claro que sabemos que era o primeiro jogo da época e que nem tudo seria perfeito. Deu para trabalhar sob alguns erros, continuar a melhorar porque ainda podemos melhorar. Identificamos os erros, trabalhamos sobre eles e vamos apresentar-nos muito melhor do que na última quinta-feira", começou por dizer."Espero que o meu pico não seja este, espero que seja bem mais elevado ao longo da época. Estamos preparados para o jogo de manhã. Temos de entrar com o pensamento em ganhar. O que fizemos na semana passada foi bom, deu-nos uma vantagem, mas vamos dar o melhor de nós para procurar ganhar e jogo e passar a eliminatória. Queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória, queremos muito estar nesta prova. O Vitória é um grande em Portugal e merece estar nestes palcos o mais tempo possível. Temos de dar o nosso melhor para ganhar o jogo e passar a eliminatória.""Senti-me bem dentro de campo. Temos trabalhado muito este sistema, estamos a assimilar as ideias que o mister passa. Temos boa relação com todo, o grupo tem muita qualidade, sinto-me bem a trabalhar com todo. A competitividade é muito grande, queremos todos jogar e ganhar. Entendo-me bem com o André Silva e com os restantes colegas", terminou.