Jota Silva antes do jogo com o FC Porto: «Derrota em Moreira de Cónegos ficou entalada»

A derrota sofrida em Moreira de Cónegos travou o bom momento do Vitória, que tinha vencido quatro dos cinco jogos anteriores. O desafio que se segue adivinha-se de grande dificuldade, com o FC Porto a impor-se como a barreira a ultrapassar para o regresso aos triunfos. Antes da partida, Jota Silva falou aos meios de comunicação do clube e anteviu o encontro, no qual espera um desfecho feliz para vingar um deslize que ficou atravessado na garganta."A derrota em Moreira de Cónegos ficou entalada. Não queríamos nada aquele desfecho. Foi um jogo equilibrado e, por isso, não merecíamos nada a derrota. Só queremos que chegue rapidamente o jogo de sábado. Estamos a trabalhar bem para darmos continuidade ao bom momento em que estávamos. Queremos claramente conquistar os três pontos. É a exigência habitual deste clube. Devemos entrar em todos os jogos para ganhar, jogando com a máxima força e muito determinados.""Sabemos que temos pela frente uma partida extremamente difícil. Vamos defrontar um bom adversário, mas em nossa casa, perante os nossos adeptos, queremos claramente ganhar. Estamos a trabalhar nesse sentido.""Já estamos habituados a ver estádios repletos de adeptos do Vitória, seja onde for. Eles tiveram a perceção de que demos tudo no último jogo e que fizemos por merecer um resultado positivo. São muito importantes e, por isso, apelo a uma casa cheia no sábado. Os nossos adeptos vão, por certo, ajudar-nos a conquistar os três pontos. Sinto isso em todos os jogos. Sempre que remam todos juntos no mesmo sentido, dão-nos sempre um empurrãozinho. Queremos voltar a sentir isso, queremos que esse apoio se mantenha até ao final da época. É sempre muito bom quando estamos todos muito ligados.""Há sempre coisas a rever, incluindo quando ganhamos. Quando acontecem derrotas, ficamos sempre com a perceção sobre aquilo que não devemos fazer e sobre o que não podemos repetir. A derrota frente ao Moreirense deixou-nos ainda mais alerta. Trabalhámos sobre as coisas que correram menos bem no último jogo e vamo-nos apresentar muito mais fortes no jogo de sábado. Queremos muito despertar o Inferno Branco.""Temos um grupo muito forte e coeso. Só um grupo com essas características seria capaz de superar essa fase inicial da época que não correu tão bem. Sabemos bem onde queremos chegar e o que temos de fazer para lá chegar. Todos juntos, será certamente mais fácil.""A minha primeira época no principal escalão funcionou um pouco como adaptação. Sinto que tenho ajudado a equipa. É isso que funciona como estímulo para fazer mais e melhor. Tendo esse pensamento, consigo ter cada vez mais vontade e responsabilidade no trabalho. Se conseguir juntar golos e assistências a isso, excelente. Isso deixa-me sempre contente. A prioridade será sempre ajudar a equipa a conquistar os três pontos. É isso que me deixa mais satisfeito.""Gosto muito de fazer golos. Já igualei o registo da época passada e conto fazer muitos mais. Quero muito ajudar a equipa e, se o fizer com golos e assistências, tanto melhor. Se não for possível, tento compensar com trabalho dentro do campo"."O que mudou esta época? Da minha parte… nada. Trabalho sempre da mesma maneira. Sempre fui assim, em todos os clubes por onde passei tive a mesma atitude. E esta época não é exceção. Felizmente, tenho sido aposta dos treinadores e isso deixa-me muito contente. Isso dá-me também mais responsabilidade. E sei também que não posso baixar a guarda um único segundo porque a equipa está repleta de jogadores com qualidade. Os meus colegas têm muita qualidade e vontade de jogar, pelo que não posso facilitar. Vou continuar a dar o máximo para manter-me como opção, ajudando a equipa."