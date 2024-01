Jota Silva e o primeiro desejo para 2024: «Vamos a Braga para ganhar»

O ano começou de forma perfeita para Jota Silva. Depois de ter sido eleito pelo Sindicato dos Jogadores o melhor jogador dos meses de outubro e novembro, o extremo do Vitória recebeu o prémio, esta quarta-feira. Sem esconder o orgulho pela distinção, que dividiu com o restante plantel, o avançado evidenciou a ambição com que encara 2024. E nada melhor do que arrancar já com uma Vitória no próximo jogo: nada mais, nada menos do que o dérbi do Minho, diante do Sp. Braga, agendado para sábado."Estes prémios individuais só se conseguem à custa de grandes resultados. A equipa tem vindo a fazer um grande campeonato e, por isso, está de parabéns. Estes prémios refletem isso mesmo. Fiquei muito contente com este que recebi, mas devo-o muito à equipa técnica e aos meus companheiros. Nada disto seria impossível sem o apoio do clube.""Este prémio surge na sequência do trabalho que tenho desenvolvido desde que cheguei ao Vitória SC e do trabalho da equipa. Se sou um dos jogadores-sensação do campeonato? Sinceramente, não ligo muito a isso. Este troféu é fruto do meu trabalho e do trabalho dos meus companheiros. Os prémios vão aparecendo neste clube graças ao bom desempenho da equipa.""Fizemos grandes jogos entre outubro e novembro. Destaco por exemplo a vitória por 5-0 sobre o Chaves. Dominámos por completo esse jogo que foi disputado em nossa casa, perante os nossos adeptos. Tudo isso ajudou a que fizéssemos um grande jogo.""Quero dar continuidade às boas exibições. Para isso, é preciso que a equipa continue a fazer boas exibições e a somar bons resultados. Quero dar continuidade ao meu trabalho, ao meu empenho e à minha dedicação. São as únicas coisas que posso prometer, mas obviamente que quero fazer mais golos e mais assistências. Seria ótimo sinal e, naturalmente, seria bom para todos. Todos juntos, acredito que faremos uma grande época.""Julgo que melhorei em todos os aspetos: a nível tático, a nível técnico. Sinto-me um jogador mais completo e maduro. Estou sempre a aprender. Por outro lado, tenho sido utilizado de forma sucessiva, acumulando mais minutos. Isso dá muita confiança a um jogador.""O meu desejo é ganhar o próximo jogo. É um jogo importante e com muita emoção à mistura. Queremos muito conquistar os três pontos. Ganhámos o último dérbi minhoto e queremos dar continuidade ao grande trabalho que estamos a fazer. Teremos pela frente um jogo complicado, mas vamos lá [a Braga] com o objetivo de ganhar.""Essa ideia de sermos campeões todos os dias serve para sermos melhores a cada dia que passa. Queremos sempre acrescentar coisas boas ao nosso processo. Temos cumprido isso muito bem, e com bons resultados. Há que dar continuidade a esse trabalho.""Foi um dia especial. São pessoas que me dizem muito. Formei-me no Sousense e, sempre que posso, vou lá ter com os seus responsáveis. São pessoas que ajudaram muito ao meu crescimento. Também fui uma criança com muitos sonhos e ambição. Partilhei com esses meninos a ideia de que é possível chegar longe, atingir o profissionalismo. Disse-lhes que devem seguir os seus sonhos, acompanhando isso com muito trabalho."