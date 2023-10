Jota Silva: «Não vamos fazer filmes»

O avançado Jota Silva foi distinguido com o prémio de homem do jogo, mas preferiu dar expressão ao triunfo mais robusto da época e recusou-se a subir a fasquia dos minhotos, assegurando para o efeito que "a equipa entrou sempre para vencer, com os outros treinadores". "Foi uma grande vitória. É a nossa melhor fase, mas não vamos fazer demasiados filmes. Isto é continuar a pensar treino a treino e jogo a jogo", comentou Jota, garantindo que "o Vitória foi sempre um grupo forte com os outros técnicos": "Não gosto de falar sobre o que tem mudado. Estamos a assimilar as ideias do novo treinador e acho que está a resultar."