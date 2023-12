Jota Silva sucede a Gyökeres e é o melhor de outubro e novembro para o Sindicato dos Jogadores

A subida de forma de Jota Silva não passou em claro para o Sindicato dos Jogadores e, neste sentido, o avançado do Vitória venceu o prémio da entidade referente ao melhor jogador nos meses de outubro e novembroDepois de Viktor Gyökeres, do Sporting, ter arrecadado o mesmo galardão nos meses de agosto e setembro, desta feita foi o extremo do Vitória a ser distinguido, com 16,3% dos votos, à frente precisamente do avançado sueco dos leões e de Guitane, do Estoril, que reuniram 13,15% e 12,47% das preferências.No período em questão, diga-se, Jota Silva fez dois golos e assinou três assistências ao cabo de sete encontros.