Jota Silva: «Uma infelicidade acabou por ditar o empate»

Apesar de ter marcado, Jota Silva não escondeu a desilusão pelo empatedo V. Guimarães em casa do Boavista, num encontro referente à 14.ª jornada da Liga Betclic. O extremo dos vimaranenses, que inaugurou o marcador à meia hora de jogo, destacou as oportunidades criadas e elogiou a forma como a equipa se tem batido até então."Fica um sabor amargo, porque fomos melhores, superiores, criámos várias oportunidades e uma infelicidade acabou por ditar o empate. Isto não belisca o que estamos a fazer, que é de equipa grande. Agora é continuar, descansar e preparar o último jogo do ano. Queremos acabar o ano da melhor maneira, com uma vitória em casa. Dominámos o jogo todo, apesar de ser contra uma grande equipa como o Boavista, com excelentes jogadores. São coisas do futebol e ninguém está livre que lhe aconteça. Não vamos baixar a cabeça nunca, estamos a fazer um grande campeonato. Fizemos um grande jogo, somos uma grande equipa, mostramos a força do nosso grupo mais uma vez. Agradecer o apoio dos adeptos, que vieram em grande número e fizeram com que jogássemos em casa mais uma vez", disse, em declarações à Sport TV, acrescentando:"Está a ser uma boa época a nível individual. Dou tudo de mim e quando digo que estou acabado, é porque já não aguento mesmo mais. Claro que se tivesse que correr mais, faria-o, mas preferi dar lugar a um colega fresco, que pudesse dar o melhor para a equipa conseguir a vitória."