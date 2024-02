Jota Silva volta em boa hora

Cumprido o jogo de castigo frente ao Portimonense, que o obrigou a falhar um encontro do V. Guimarães pela primeira vez esta época, Jota Silva está de volta às opções de Álvaro Pacheco, podendo retomar a parceria de sucesso com André Silva no ataque.Um dos jogadores mais influentes do plantel, com 10 golos e sete assistências, o atacante será um trunfo importante para o técnico, que procura na receção ao Casa Pia, no sábado, evitar um terceiro jogo consecutivo sem vencer, algo que seria inédito sob a sua liderança, depois dos empates contra o Benfica e os algarvios.O duelo com os gansos será também especial para Jota Silva, uma vez que foi com as exibições ao serviço do emblema de Pina Manique que se valorizou para dar o salto para a 1.ª Liga e para o Vitória.