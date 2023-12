Jovens do Sousense assistiram ao treino do V. Guimarães

A seguir um sonho com Jota Silva como exemplo



Jovens atletas do UD Sousense, clube onde se formou o camisola 11 do Vitória SC, assistiram ao treino dos Conquistadores#PaixãoePropósito pic.twitter.com/0I85aOLttn — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) December 28, 2023

O treino desta quinta-feira do V. Guimarães contou com a presença de mais de 40 atletas da formação do Sousense, emblema de Gondomar. Os jovens das equipas sub-15 e sub-17 do clube, que milita na Divisão de Elite da AF Porto, tiveram a oportunidade de assistir à sessão de trabalho orientada por Álvaro Pacheco e ainda de conviver com o técnico e com Jota Silva, que começou o seu percurso como sénior na formação gondomarense.Com 24 anos, o atacante teve de subir vários degraus no futebol português até chegar à 1.ª Liga, passando praticamente por todas as divisões desde a distrital até ao convívio com os grandes. Nesse sentido, Jota Silva serve de exemplo para os jovens do Sousense e explica: "Quem vem de baixo, como eu, valoriza muito chegar e estar aqui no Vitória e valoriza muito estas condições, porque aqui não nos falta nada."Também o técnico Álvaro Pacheco teve um percurso semelhante na carreira de treinador e não perdeu a oportunidade de incentivar os atletas a perseguirem o seu sonho. "Os sonhos não vêm ter connosco, somos nós que temos de ir ter com eles", começou por referir, antes de acrescentar, já depois de receber um cachecol personalizado do clube de Gondomar: "O futuro depende de vocês, o Jota construiu o futuro dele e vocês estão a construir o vosso. Quando nos deitamos, temos de pensar no que é que fizemos durante o dia para nos aproximarmos dos nossos sonhos e para, no dia seguinte, fazermos o que falta."