Kiko Félix deixa Sporting e volta a Guimarães

O jovem avançado Kiko Félix, que nas duas últimas temporadas representou o Sporting - alinhou nos juniores, equipa B e Sub-23 -, está de volta ao V. Guimarães, o clube no qual se formou e onde jogou até 2019/20. De acordo com a nota dos minhotos, o extremo de 20 anos assina contrato até 2026."É o clube certo neste momento da minha carreira. Só o facto de estar no meu clube já faz com que eu me sinta mais confortável e motivado. É um conforto bom, que me dá muito ânimo para triunfar, mas sei também terei de trabalhar muito porque ninguém tem lugar garantido. Neste momento, o que posso dizer é que estou extremamente feliz por estar de volta", começou por dizer o extremo, que na época passada fez 24 jogos pelos Sub-23 e 1 pela equipa B.De volta a 'casa', Kiko Félix assume que será fácil integrar-se, pois já conhece alguns dos seus agora novos colegas. "O meu caso também é um pouco diferente daquilo que seria a integração de qualquer outro reforço pois a verdade é que já conheço muitos dos jogadores com quem vou trabalhar. Além daqueles com quem joguei, como o Gonçalo Pinto, o Nogueira, o Alberto, há também outros mais novos com quem já me cruzava na Academia até 2020".A fechar, o jovem enalteceu os valores do clube e a sua aposta nos mais novos. "Saber que o Vitória tem apostado na formação e até em jovens de outros campeonatos pesou na minha decisão, obviamente. Estamos na equipa B mas sabemos que se trabalharmos bem podemos ter uma oportunidade na equipa principal e que essa oportunidade só dependerá de nós. Não quero dizer com isto que é fácil chegar à equipa A, nada disso, o que quero dizer é que o nosso trabalho, empenho e profissionalismo podem levar-nos ao principal patamar do clube".