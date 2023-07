Lista do V. Guimarães para a Eslovénia sem Tomás Ribeiro

A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista dos jogadores inscritos pelo V. Guimarães, tendo em vista o jogo de quinta-feira, na Eslovénia, frente ao NK Celje, da Liga Conferência, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória.

Apenas dois reforços não estão inscritos, o defesa-central Tomás Ribeiro, que chegou a Guimarães a meio da semana passada, e o médio Telmo Arcanjo, que apenas regressa à competição em 2024 depois de ter sido operado a um joelho.

Refira-se que Tiago Silva vai falhar o primeiro jogo com o NK Celje, uma vez que tem de cumprir castigo. O médio foi expulso no decorrer do jogo com o Hajduk Split, no Estádio D. Afonso Henriques, em Agosto do ano passado, depois de ter visto dois cartões amarelos, pelo que vai falhar a deslocação à Eslovénia.

A lista, ainda provisória, uma vez que há vagas por preencher na chamada lista B, conta com os seguintes jogadores inscritos:

Guarda-redes: Bruno Varela, Charles e Gui;

Defesas: Mikel Villanueva, Manu Silva, Ricardo Mangas, Tounkara, Jorge Fernandes, Afonso Freitas e Bruno Gaspar;

Médios: Tomás Händel, Tiago Silva, João Mendes, André André, Matheus Índio, Zé Carlos, Nuno Santos e Dani Silva;

Avançados: André Silva, Alisson Safira, Jota Silva, Nélson da Luz e Adrián Butzke.