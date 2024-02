Mais de sete mil euros de multa ao V. Guimarães por comportamento incorreto do público no jogo com o Benfica

A SAD do V. Guimarães vai pagar mais de sete mil euros de multa por comportamento incorreto do público no jogo com o Benfica, segundo o comunicado esta tarde revelado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Os vitorianos pagam exatamente 7.261 euros divididos em duas parcelas.A primeira de 6.690 euros e a mais pesada por uso de artefactos pirotécnicos quando "um grupo de adeptos afetos à sociedade desportiva visitada alocados na Bancada Sul Superior, fora da ZCEAP, aquando o início de jogo deflagraram 40 tochas incandescentes e dois flash light, tendo duas das tochas caído na ZCEAP localizada no piso inferior que nessa altura se encontrava encerrada", conforme determina o comunicado do CD, que detalha ainda ao pormenor:"Os mesmos adeptos alocados na mesma bancada, aquando do início do jogo deflagraram ainda dois flash light. Naquela bancada encontravam-se adeptos exclusivamente afetos à sociedade desportiva visitada, identificados pela indumentária, tendo ao longo do jogo apoiado esta equipa e festejado a marcação dos dois golos. Os referidos adeptos, aquando da ocorrência tida no início de jogo, envergavam vestuário de cor branca, vulgarmente designado por 'fato de pintor'. Um grupo de adeptos afetos à sociedade desportiva visitada alocados na Bancada Nascente Inferior, fora da ZCEAP, deflagraram 2 tochas incandescentes aos 12 minutos de jogo e um pote de fumo aos 61 minutos de jogo. Naquela bancada encontravam-se adeptos exclusivamente afetos à sociedade desportiva visitada, identificados pela indumentária alusiva ao clube, tendo ao longo do jogo apoiado esta equipa e festejado a marcação dos dois golos. Um grupo de adeptos afetos à sociedade desportiva visitante alocados na Bancada Norte Superior, fora da ZCEAP, aos 30 minutos de jogo deflagraram 14 tochas incandescentes e um flash light. Os mesmos adeptos deflagraram ainda um petardo aos 40 e aos 90 minutos de jogo. Naquela bancada encontravam-se adeptos exclusivamente afetos à sociedade desportiva visitante, identificados pela indumentária alusiva ao clube, tendo ao longo do jogo apoiado esta equipa e festejado a marcação dos dois golos. Um grupo de adeptos afetos à sociedade desportiva visitante alocados na Bancada Norte Inferior, dentro da ZCEAP, aos 41 minutos de jogo deflagraram uma tocha incandescente e um flash light. Naquela setor encontravam-se adeptos exclusivamente afetos à sociedade desportiva visitante, identificados pela indumentária alusiva ao clube, tendo ao longo do jogo apoiado esta equipa e festejado a marcação dos dois golos."A segunda multa, no valor de 571 euros já diz respeito aos habituais cânticos dos adeptos por injúrias à equipa adversária, neste caso o Benfica.Registe-se que o comunicado do CD contempla ainda uma multa de 2.230 euros a Pedro Valdemar, adjunto de Álvaro Pacheco, por este, segundo o relatório do delegado ao jogo ter estado "toda a segunda parte em pé a transmitir instruções para o relvado".A SAD vitoriana apresentou a defesa em nome de Pedro Valdemar, dizendo que "tal descrição constante do relatório do Delegado não corresponde à verdade, na medida em que em momento algum, inclusive na segunda parte do jogo, o Sr. Delegado da LPFP alertou o referido treinador adjunto - Pedro Valdemar Vasconcelos Pinto da Cunha Teixeira - ou qualquer outro agente da Vitória SAD sobre esta matéria"."A terminar, cumpre referir que o treinador adjunto esteve, de facto, algumas vezes a pé durante a segunda parte, mas sempre atrás do treinador principal e sem transmitir instruções para o relvado, pelo que não lhe pode ser imputada qualquer infração disciplinar", regista os vitorianos que, no entanto, apesar desta defesa, viram o CD manteve o sanção ao adjunto de Álvaro Pacheco.Num jogo com muitas multas para os vitorianos, registe-se ainda uma de 714 euros ao fisioterapeuta Pedro Nogueira por protestos contra a equipa de arbitragem. "Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, dizendo ‘Se fosse ao contrário já vias!’", conforme assinala o relatório do árbitro Luís Godinho.