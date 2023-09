Manu Silva coloca o foco no coletivo: «Preparado não para me mostrar, mas para ajudar o Vitória»

Manu Silva esteve com Jota Silva na Thinking Football e, questionado sobre o excelente rendimento individual neste início de época, preferiu destacar que tudo o que faz em campo é em prol da equipa."Todas as épocas são importantes, trabalho sempre ao máximo. Óbvio que passei por uma fase de adaptação, não só ao campeonato mas também ao clube, e agora sinto-me preparado não para me mostrar, mas para estar ao serviço do Vitória, para ajudar o clube e os meus companheiros. E, claro, ter o maior número de jogos possíveis e poder retribuir a confiança que me foi dada", vincou o jovem central, que chegou do Feirense em janeiro deste ano."É um jogo importante em vários aspetos: é uma competição diferente e só uma vitória nos leva à fase de grupos, numa competição que queremos estar e ir longe. O primeiro passo terá de ser dado no sábado. Será um jogo difícil, já conhecemos o Tondela, jogámos contra eles na pré-época. Tem qualidade e experiência, mas temos toda a convicção de que se estivermos no nosso melhor vamos ganhar e é para isso que estamos a trabalhar. Estamos confiantes.""Tem sido muito fácil, encontrei um grupo de pessoas espetaculares, mesmo fora de campo. Todos trabalham muito para que estejamos bem. Temos um grupo de trabalho espetacular. O sentimento de família que falamos é o que sentimos. O dia a dia é prazeroso, estamos à vontade com as pessoas com quem trabalhamos e isso faz com que tenhamos dentro do campo uma entreajuda diferente, sermos mais unidos.""Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o míster João. Acabamos por criar alguns laços com todas as pessoas que encontramos na nossa vida profissional e o míster João Aroso não foi diferente. Quando cheguei do Feirense, não foi só uma equipa de jogadores mas uma equipa técnica que me deixou sempre muito à vontade, sempre muito frontal e atenciosa. O que desejo o míster João e ao míster Moreno é que tenham toda a sorte do Mundo porque merecem."