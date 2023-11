Manu Silva e o jogo com o Länk Vilaverdense: «Vamos encontrar uma equipa muito motivada para fazer Taça»

Manu Silva e Tomás Händel visitaram esta quarta-feira a escola EB1 Poças Airão Santa Maria. O defesa do V. Guimarães foi questionado sobre o jogo da Taça de Portugal frente ao Länk Vilaverdense e sobre a sua afirmação no plantel dos vitorianos."Foi bom. Não deixei de estudar assim há pouco tempo, ainda estive na Faculdade, tentei fazer. É bom sentir o carinho destas crianças tão genuínas, fazem-nos perceber o que é o futebol, este carinho, a paixão que têm pelo jogo e que nós partilhamos"."Apesar da instabilidade que vivemos em alguns momentos com as trocas de treinador, o grupo, por ser forte, um grupo de homens, tem conseguido bons resultados. Nós queremos é acabar bem, chegar ao final da época e ter os objectivos cumpridos"."Esperamos um jogo difícil. Temos tido várias provas este ano de que há Taça, as equipas de escalões inferiores têm-se batido muito bem. Realmente, há qualidade nos escalões inferiores. A Taça de Portugal é uma prova querida dos vitorianos, temos plena consciência disso, e vamos entrar como se fosse um jogo de campeonato, com vontade de ganhar. Sabemos que é um jogo de 'arrumar' e temos consciência que temos de dar ao máximo, não queremos chegar ao fim com a consciência de que podíamos ter feito algo de diferente. Temos de encarar o jogo com a maior seriedade possível para poder chegar o mais longe possível"."As equipas que jogam em escalões inferiores têm uma motivação grande. Vão jogar num palco motivante, onde espero que estejam muitos vitorianos. Vamos encontrar uma equipa muito motivada para fazer Taça, mas nós estaremos motivados para conseguir ganhar. Os últimos dois jogos não foram tão conseguidos em termos de resultado, mas as exibições justificavam outros pontos"."O Vitória, pela grandeza que tem, tem a obrigação de ganhar todos os jogos, de fazer tudo para que isso aconteça em todos os jogos. Temos de sair com a a consciência que demos tudo. Estando no nosso melhor, sendo competentes, certamente vamos passar mais uma uma eliminatória da Taça de Portugal"."Temos muita qualidade no nosso plantel e a mesma luta que terei de ter para estar no 11 titular é a mesma que tinha para manter um lugar na equipa, porque os colegas que estão ao meu lado têm a mesma ambição e vontade de jogar. Compete ao mister decidir. Temos de dar boas dores de cabeça, é isso que procuramos todos os dias"."Vim com uma lesão, tinha consciência que os primeiros meses seriam difíceis. Temos um grupo de homens no balneário que me fez sentir bem acolhido desde o início. A malta que chegou este ano está também já ligada com todos, isso ajudou-me muito a sair-me bem, a jogar e a dar o melhor de mim pelo clube. O ponto mais importante para eu me afirmar tão rápido foi mesmo a forma como fui acolhido".