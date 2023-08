Matheus Índio emprestado pelo V. Guimarães ao Vojvodina

A SAD do Vitória já conseguiu encontrar uma colocação para Matheus Índio. Com efeito, o médio vai atuar no Vojvodina, da Sérvia. O acordo entre clubes prevê um empréstimo de uma época, com os sérvios a conservarem uma opção de compra.Sem espaço no atual plantel, o brasileiro encontra, assim, uma forma de poder jogar com alguma regularidade. A SAD vitoriana, por outro lado, resolve um processo pendente e garante que pode reaver o investimento feito no jogador.