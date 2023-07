Middlesbrough e Wolverhampton entre os adversários do V. Guimarães na pré-época

O V. Guimarães revelou este sábado o seu calendário para a pré-temporada, que arranca no próximo dia 26 de junho, tendo já agendados vários jogos amigáveis com vista à preparação para o arranque oficial da temporada, que começará com a participação na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, no final de julho.Logo na primeira semana de trabalho, a 1 de julho, o V. Guimarães defronta a UD Oliveirense, em Guimarães, num jogo à porta fechada, partindo no dia seguinte para o Algarve, onde o plantel às ordens de Moreno vai realizar o habitual estágio, permanecendo instalado na Quinta do Lago. Para este período estão previstos dois jogos de preparação frente a equipas inglesas: o Middlesbrough e o Wolverhampton, a 8 e 9 de julho.Já de volta ao norte do país, os conquistadores têm duelo marcado com o Fafe, a 12 de julho, no terreno da equipa da Liga 3, e com o Rio Ave, em Vila do Conde, a 15 de julho.Por fim, o V. Guimarães encerra os compromissos de pré-temporada com a participação no Torneio da Póvoa de Varzim, nos dias 22 e 23 de julho.