Miguel Maga: «Tinha fome de marcar no Afonso Henriques»

O lateral Miguel Maga, de 21 anos, estreou-se a marcar no Estádio D. Afonso Henriques no triunfo (4-1) frente ao Länk Vilaverdense para a Taça de Portugal e não só assumiu o regozijo que o momento lhe proporcionou, como estabeleceu uma comparação emocional com o golo que apontou ao Hajduk Split."Ansiava muito. Tinha essa fome. Já tinha marcado fora, na Conference League, mas é completamente diferente fazê-lo no nosso estádio, festejar com os nossos adeptos e ainda por cima numa competição que tando diz ao V. Guimarães. Foi muito bom, esse golo deixou-me muito feliz", comentou o defesa à comunicação minhota, para logo de seguida descrever o desenrolar do lance que teve a assistência do lateral esquerdo Ricardo Mangas: "É um movimento que trabalhamos bastante nos treinos. Ao intervalo, o treinador mostrou-nos algumas partes do primeiro tempo e percebemos que tínhamos espaços para explorar. Deu para ajustarmos algumas coisas. Foram esclarecimentos que funcionaram como luzinhas para mim e para o Mangas. Percebemos melhor que espaços existiam na área para atacarmos. Foi o que eu fiz. Ataquei um desses espaços e, felizmente, deu certo. Até podia ter feito um segundo golo".Espírito de missão cumprida no segundo jogo consecutivo a titular, estatuto que lhe escapava desde o início de setembro e que Miguel Maga reconhece estar dependente de muitas circunstâncias."O futebol é marcado por muitas fases e as coisas mudam rapidamente. Regressei bem à equipa como titular, mas nunca deixei de dar continuidade ao meu trabalho e de saber esperar por uma oportunidade. Seja qual for o momento, jamais abdicarei da minha concentração e do meu profissionalismo. O futebol é muito dinâmico e, por isso, as oportunidades acabam sempre por surgir, pelo que os jogadores devem estar sempre bem preparados", asseverou a promessa da formação vitoriana sem complexos a avaliar a concorrência de Bruno Gaspar: "Desde que ascendi à primeira equipa, tive-o sempre como concorrente. É um jogador e uma pessoa incrível. Dentro de campo não deixa nada por fazer. Dá tudo. Tem puxado por mim para ser melhor da mesma forma que eu puxo por ele".Já sobre a visita a Faro na jornada que se avizinha, o defesa deu corpo à ambição de regressar a Guimarães com os três pontos na bagagem e à determinação do plantel em corresponder à imagem aguerrida que o treinador Álvaro Pacheco continua a imprimir no estilo de jogo."Queremos muito conquistar os três pontos em Faro. Já analisámos o adversário, mas mais importante do que isso é o que nós podemos fazer em campo para conseguir a vitória. Tenho a certeza de que estamos prontos e preparados para conquistar os três pontos", confidenciou Miguel Maga, salientando que "a alma vitoriana consiste em agressividade com e sem bola": "É esse o registo que queremos mostrar em todos os jogos. Acho que temos uma equipa à imagem do mister Álvaro Pacheco e, quando há essa ligação, as coisas correm melhor e tornam-se muito mais fáceis".Miguel Maga já teve a oportunidade de representar a seleção sub-20 por três ocasiões e é um dos elementos que certamente estará a ser acompanhado pelo seleccionador Rui Jorge tendo em vista uma possível chamada aos sub-21, na certeza que o lateral continua com esse horizonte em perspectiva."Nunca deixo de pensar na Seleção. Nunca fecho a porta a nada e, naturalmente, será sempre um orgulho representar a Seleção Nacional", confidenciou Miguel Maga.