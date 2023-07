Mikel Villanueva volta aos treinos do V. Guimarães sem limitações

Ausente dos primeiros jogos de preparação do V. Guimarães devido a um problema físico nos adutores, Mikel Villanueva retomou esta sexta-feira os treinos sem limitações, estando por isso à disposição do técnico Moreno para ser lançado no particular contra o Rio Ave, marcado para este sábado, pelas 18 horas, em Vila do Conde.Em sentido inverso, Rui Correia, defesa da equipa B que foi chamado aos trabalho da equipa principal no início da semana, apresentou queixas no particular contra o Fafe, na quarta-feira, e terá de parar durante alguns dias. Jorge Fernandes, Matheus Índio e André André continuam sob a vigilância do departamento médico do V. Guimarães, enquanto Ricardo Mangas está em convalescença, após ter sido operado esta quinta-feira à lesão sofrida no sábado, durante o duelo com o Wolverhampton.