Moncaparachense vai receber o V. Guimarães no Estádio do Algarve

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, o duelo entre Moncarapachense e V. Guimarães, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, será disputado no Estádio do Algarve e não no Estádio Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho.A alteração de recinto foi consumada após acordo entre os dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol, sendo que o principal motivo prende-se com a lotação do estádio do Moncarapachense, com capacidade para receber apenas mil adeptos. Nesse sentido, e uma vez que o jogo não terá transmissão televisiva, foi transferido para o Estádio do Algarve, com lotação de 30 mil espectadores, permitindo que mais adeptos possam assistir ao encontro.O duelo entre Moncarapachense e V. Guimarães está marcado para o próximo domingo, pelas 15 horas.