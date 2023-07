Moreno avalia primeiras semanas de trabalho: «Foram quase perfeitas»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, falou aos jornalistas após o encontro de preparação disputado em Fafe, que os vitorianos ganharam por 2-0, com golos de André Silva e Jota Silva.O técnino abordou o sistema tático que tem vindo a ser utilizado nestes primeiros jogos de preparação, avaliou as primeiras semanas de trabalho e lançou ainda um breve olhar sobre o Celje, equipa da Eslovénia que será rival dos vimaranenses na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência."Acho que mais importante do que o sistema é os atletas estarem identificados dentro de campo. Não escondo que me sinto confortável a defender com uma linha de cinco, se jogamos num 5x3x2, 3x4x3 ou 3x5x2 isso não é assim tão importante. É importante os nossos atletas estarem sempre identificados com e sem bola. Não há como esconder como é que uma pequena mudança em relação à época passada, com dois homens mais fixos na frente. É o momento para experimentar, para perceber o que é melhor para nós, para perceber como atletas preferem estar dentro do campo. Muitas vezes os treinadores têm de se adaptar com o que têm para trabalhar e não ir naquilo em que acreditam ou se sentem mais confortáveis. A resposta dentro de campo agradou-me.""O balanço é muito positivo. Não há como esconder que o único ponto que não correu bem foi a lesão do Mangas. Com a vontade e o querer do Ricardo em representar este clube, acredito que possamos ganhar algum tempo na recuperação. Tudo o resto, não existindo perfeição no futebol, estas três semanas foram quase perfeitas. Não foi com o objetivo de dar condição física à equipa que fomos para o Algarve. Também sabia que não sairíamos identificados com o que queremos para o nosso jogo. Tudo o resto foi importante no que é estreitar relações, criar espírito de família, que eu valorizo muito, tudo isso foi perfeito. Se eu quisesse só ganhar ou dar conforto aos atletas, não tinha escolhido aqueles adversários. A equipa deu respostas que me deram muita satisfação.""Competimos daqui a 15 dias, temos de andar mais rapidamente do que as outras equipas. É difícil as equipas apresentarem-se nesta fase a 100%"."Já temos material com as ferramentas que temos à disposição. É um adversário difícil, mas somos o Vitória. Vamos disputar a eliminatória só com um objetivo, que é passar. Parece que é das equipas mais difíceis que nos poderiam sair. Acreditamos que temos qualidade e somos o Vitória. Temos um só objetivo nesta eliminatória, passá-la.""Toda. Sou responsável. Estes miúdos fazem parte do projeto e vão continuar connosco, estão preparados. O projeto não é apenas para hoje, mas sim para o futuro, por isso, faz sentido que estejam connosco. Temos consicência da responsabilidade que exige o Vitória.""Quase de certeza só o Mangas estará de fora para os primeiros jogos oficiais. Os outros temos a perspetiva de os poder recuperar."