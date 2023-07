Moreno espera ajustes no plantel do Vitória: «As coisas não vão ser feitas na emoção...»

Moreno falou do mercado e admitiu que o plantel do Vitória ainda terá de sofrer acertos. No entanto, deixou a garantia de que equipa técnica e administração estão sintonizadas neste particular e que esse trabalho não será feito à pressa."Há reajustes a fazer, não há como esconder. O mercado só acaba em finais de Agosto, a Administração e a equipa técnica estão identificadas. Fazemos as coisas com critério, não na emoção. Quem entrar tem de vir para acrescentar. Também não é fácil acrescentar qualidade ao nosso grupo de trabalho. Se tivermos de correr riscos é com estes jovens. As coisas não vão ser feitas na precipitação ou emoção. Percebemos que há atletas que podem entrar, outros que vão sair. Isso acontece com o Vitória e com todas as equipas nestes meses", referiu o treinador do V. Guimarães.