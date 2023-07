Moreno: «Existe uma ansiedade controlada»

Moreno já fez na Eslovénia a antevisão do primeiro jogo oficial da temporada para o V. Guimarães, esta quinta-feira, frente ao NK Celje, na 1ª mão da 2ª prré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA."Existe uma ansiedade controlada, é mais o querer competir. Se for uma ansiedade que nos condicione o rendimento, isso não é bom. Não é isso que sinto no grupo. Sinto o grupo focado e unido e a querer competir. Lutamos muito para estar cá, agora queremos ir para dentro do campo, com a responsabilidade que o clube nos obriga, mas também a divertir-nos. A equipa vai estar preparada para defrontar um adversário complicado", começou por registar o treinador do Vitória, focando depois a mudança técnica nos eslovenos, agora orientados pelo espanhol Albert Riera, que conquistou a dobradinha na época passada no Olimpija Ljubljana."Entrou o treinador que foi campeão da Eslovénia na época passada, tem atletas interessantes. Vai ser uma eliminatória difícil, mas somos o Vitória e queremos muito continuar na competição", destacou, assumindo algum favoritismo da sua equipa, mas com cautelas."Estamos a falar de teoria. A forma como o Celje se vai apresentar é diferente do que estava a fazer com o treinador anterior. Tem um jogo oficial com o Albert Riera, começou em 3x4x3, depois passou para um meio-campo com losango. Temos de perceber a valia do adversário, mas acreditar em nós. Temos a maturidade e experiência necessárias para nos adaptarmos a algumas situações do jogo.""Faz sentido pensar na fase de grupos quando temos duas eliminatórias para disputar? Não faz. O objetivo é esse, não fugimos a isso. A carga emocional de representar este clube é ao longo do ano, não fugimos a isso. Temos o conforto de perceber que temos outro jogo daqui a uma semana no D. Afonso Henriques. Não fugimos do grande objetivo de chegar à fase de grupos, mas pensamos apenas no jogo de amanhã", disse ainda Moreno, vincando bem o que espera em jeito de conclusão: "Vai ser um jogo difícil. O Celje foi campeão há dois anos. Tem um novo treinador, conhecemos a forma como jogava com o clube com que foi campeão na época passada. Mas somos o Vitória e temos ilusões nesta prova."