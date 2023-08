Moreno: «Não há como fugir. Foi uma desilusão grande»

Moreno estava naturalmente desapontado após o empate com o Celje que resultou no afastamento do V. Guimarães da Liga Conferência. Em conferência de imprensa, o timoneiro dos minhotos assumiu a desilusão e também a responsabilidade pelo desfecho da eliminatória diante dos eslovenos.

"Não há como fugir. Foi uma desilusão grande. Do outro lado estava uma equipa com qualidade, provou isso neste jogo. Senti a equipa um pouco intranquila, sobretudo com bola. Mesmo assim criou oportunidades claras de golo. O conforto do golo ia colocar-nos a jogar melhor, não o conseguimos, pior ainda foi sofrer o golo. Depois, o prolongamento com os atletas muito cansados, as coisas ficaram mais difíceis. Não tivemos a frieza necessária, criámos mais oportunidades, que não aproveitámos pelas questões físicas. Os jogadores tiveram um comportamento fantástico, não lhes posso apontar nada", começou por dizer, em conferência de imprensa.





Moreno assume que agora, perdido este primeiro objetivo, o desafio será muito mental. "É uma frustração grande neste momento, a minha preocupação é recuperar a equipa a nível mental. Vai ser um trabalho difícil essa recuperação mental, ainda nem começamos o campeonato. Conhecemos os homens que estão naquele balneário, não tenho dúvidas da resposta que vão dar. Vai ser uma aprendizagem para o resto da época", assumiu o técnico, que na sua análise admitiu ter faltado algo na finalização: "Tivemos oportunidades claras, uma bola no poste, faltou alguma calma no momento de finalizar porque a equipa chegou com qualidade ao último terço."De resto, Moreno não foge da responsabilidade pelo desfecho do jogo. "Quero dar a cara pelo grupo, sou o grande responsável por esta desilusão porque a equipa fez tudo o que pedi, entregou-se, mas não conseguimos dar respostas. Não adianta arranjar muitas mais explicações ou desculpas. Temos de recuperar a equipa física e mentalmente para o campeonato. Não podemos abordar o campeonato com esta frustração que existe. Esse não pode ser o caminho, pelo que temos de procurar recuperar a equipa. Não acho que a equipa tenha entrado confiante demais, entrou de forma responsável. Faltou descansar mais com bola e eficácia nas oportunidades que tivemos."A fechar, uma palavra aos adeptos do clube. "Não tenho nada a apontar aos adeptos. Fomos os primeiros a perceber que não contribuímos para ter um apoio mais forte. Eles fizeram bem a parte deles, nos é que não fizemos a nossa."