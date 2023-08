Moreno: «Não termos conseguido o objetivo europeu pode criar desconfiança no grupo»

V. Guimarães defronta o E. Amadora na 1.ª jornada da Liga Betclic (domingo, 18 horas) e Moreno não acredita que a eliminação contra o Celje faça mossa para o camnpeonato."O Vitória vai apresentar-se muito motivado porque estamos a falar da primeira jornada do campeonato. Quem representa este clube terá de ter sempre essa motivação e adrenalina ao máximo. Não fugimos da realidade que aconteceu há 10 dias, foi uma desilusão grande, trabalhamos em cima dessa desilusão para dar uma boa resposta"."Falhámos, não há que fugir disso, mas os bons grupos são os que reagem. Temos de aprender com os erros que cometemos, técnicos e táticos, levar isso para a primeira jornada do campeonato. Do outro lado estará uma equipa que regressa à Liga ao fim de muitos anos, com uma grande estrutura, com um grupo que transita quase todo da épocas passada, num estádio muito próprio. Se não nos apresentarmos com índices de motivação e organização no máximo teremos dificuldades. Não é isso que vai acontecer, a equipa vai reagir à grande desilusão que tivemos na Liga Conferência"."Foi uma semana difícil. Foram 10 dias muito difíceis, os piorres foram os primeiros três. Depois procuramos recuperar mentalmente a equipa. Muitas vezes pomos tudo em causa, mas não está tudo mal. Não nos escondermos, não fugirmos do falhanço que tivemos numa prova em que queríamos muito ter sucesso. A equipa vai dar uma boa resposta"."Será muito parecido ao das últimas épocas, com os jogos muito decididos no detalhe. As equipas são organizadas, não acredito que haja muitos resultados desnivelados porque as equipas estão cada vez melhor preparadas. Hoje estamos muito mais bem preparados do que estávamos há um ano, não fujo dessa minha ideia. Precisamos é de provar isso em campo, porque o futebol do Vitória vive dos resultados. Não termos conseguido o objetivo europeu pode criar desconfiança no grupo, mas não é isso que quero que aconteça"."É óbvio que sim. Sentimos todos a pressão de representar este clube, queremos sempre esta pressão, mas quero que os jogadores vão para o campo com a cabeça limpa. Fui o primeiro a dizer que a minha margem de erro era mais reduzida para esta época, em função do que aconteceu nas competições europeias a minha margem ficou ainda mais reduzida."Trabalhamos tudo, outras nuances. Sou um homem de convicções, luto por aquilo em que acredito, não sou de desistir facilmente. O Vitória precisa de resultados, sei que dependemos dos resultados. Foi tudo ponderado, tudo visto, houve muitos erros, não acredito que tenham tido a ver com a questão tática, mas sim com outros problemas que foram trabalhados ao longo da semana"."São dois jogadores que estão prontos para ir a jogo. Olho para a saída do Amaro de uma forma muito natural. Desde o primeiro dia que vim para aqui que foi isto que o presidente também me pediu. Há um ano quando vendemos o André Almeida, disse que o nosso trabalho também era vender mais Andrés Almeidas. Hoje temos atletas mais valorizados, não vejo drama nenhum na saída. O Amaro foi um fantástico profissional, que tenha a maior sorte do mundo."O mercado está aberto, é normal que possa acontecer mais qualquer coisa. O foco é só o jogo de amanhã"."Fez um treino connosco, não está apto para ir a jogo. Faz parte do grupo de trabalho, todos os atletas são uma solução. Fisicamente ainda não está capacitado para ir a jogo".