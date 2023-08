Moreno: «Não vamos marcar quatro golos em todos os jogos, é por isso que não queremos sofrer três»

Moreno fez esta quarta-feira a antevisão à receção do V. Guimarães aos eslovenos do NK Celje, na 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Os vimaranenses estão em vantagem na eliminatória depois do triunfo por 4-3 na Eslovénia."A semana não foi muito diferente. Gostei muito da resposta que a equipa deu depois de sofrer um golo aos 20 segundos. A equipa teve maturidade e experiência para responder ao golo aos 20 segundos. Isso satisfez-nos muito. É importante não esquecer a valia do adversário. Sei bem o que muitos falaram da qualidade do Celje. Foram campeões há dois anos, têm o treinador que foi campeão na época passada, mas demos uma boa resposta. Nem tudo correu bem, seria de estranhar que tudo fosse perfeito. Não foi um mau resultado, fizemos quatro golos fora, demos a volta ao resultado e em muitos períodos de jogo mostramos qualidade. Não vamos marcar quatro golos em todos os jogos, é por isso que não queremos sofrer três. Temos de corrigir algumas questões, sobretudo no posicionamento defensivo. Percebemos a média de idade que temos. O importante é focar-nos no jogo, esquecer a vantagem que temos. Temos o conforto de jogar no D. Afonso Henriques, essa é a vantagem que temos. Vamos entrar concentrados para procurar vencer o jogo porque temos objectivos nesta prova", começou por referir o técnico do clube minhoto."Se nos focarmos muito num problema, custa mais a ser resolvido. Trabalhos o necessário. Há uma mudança do sistema, uma ocupação diferente dos espaços. Com o tempo as coisas vão melhorar. Não nos focamos muito em termos sofrido três golos, porque também marcamos quatro golos. Há um equilíbrio, trabalho a fazer, mas isso é para todos só clubes besta fase da época.""Estamos mais preparados para perceber o que é o Celje. Rodou muito a equipa no fim-de-semana e conseguiu uma goelada. Temos mais dados para perceber o que vale o Celje. Há jogadores que estavam lesionados, muito interessantes, que podem jogar e estamos preparados para isso. Não vamos mudar a nossa forma de estar, seremos sempre muito nós. O Celje pode ser uma equipa diferente, estamos avisados e preparados para essa dificuldade.""O foco é só o jogo de amanhã. Falar sobre um possível adversário sem termos competido, não pode ser. O foco é só jogo de amanhã.""Não sinto falta de mais qualquer jogador para o plantel. Tenho é dores de cabeça a mais para escolher 11 atletas para um jogo. O nosso plantel tem alas, o Jota, o Mangas, o Nélson da Luz, o André Silva também joga por fora, como alguns médios. Se precisarmos de jogar mais por fora temos soluções. Estes homens já me dão muitas boas dores de cabeça para escolher o onze.""É mais uma boa dor de cabeça para escolher. Entendem a importância que ele tem no grupo, o rendimento que teve na época passada. Além do Tiago Silva temos o Zé Carlos, o André André, o Nuno Santos, o Matheus, o Gonçalo Nogueira. São boas dores de cabeça. Espero que não me tenha esquecido de mais qualquer médio", concluiu.