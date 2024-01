Nélson da Luz a caminho da China

O angolano Nélson da Luz vai deixar o V. Guimarães no mercado de inverno. O destino do avançado é o campeonato chinês, concretamente o Qingdao West Coast, que vai disputar o primeiro escalão do futebol chinês.As negociações entre o V. Guimarães e os chineses estão muito adiantadas e devem ser fechadas em breve. A SAD dos vimaranenses mostrou abertura para a transferência de Nélson da Luz, que rumará ao Qingdao West Coast por empréstimo, num acordo que renderá aproximadamente 150 mil euros.Nélson da Luz cumpre a quarta temporada no V. Guimarães onde chegou em 2020 para jogar na equipa B. Esta temporada, o avançado angolano foi utilizado em 19 jogos, com o registo de um golo.